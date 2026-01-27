spot_img
martedì 27 Gennaio 2026
spot_img

Alcaraz-De Minaur: orario, precedenti e dove vederlo in tv

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz torna in campo agli Australian Open 2026. Oggi, martedì 27 gennaio, il tennista spagnolo sfida l’australiano e ‘padrone di casa’ Alex De Minaur, numero sei del mondo – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam di Melbourne. Nei turni precedenti Alcaraz ha battuto Walton, Hanfmann, Moutet e Paul negli ottavi. De Minaur invece ha superato McDonald, Medjedovic, Tiafoe e Bublik. 

 

La sfida tra Alcaraz e De Minaur è in programma oggi, martedì 27 gennaio, alle 10.30 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in cinque precedenti, con lo spagnolo che conduce con un parziale di 5-0. L’ultimo incrocio risale alla fase a gironi delle ultime Atp Finals di Torino, dove Alcaraz si è imposto in due set. 

 

Alcaraz-De Minaur sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie