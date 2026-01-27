Alcaraz-De Minaur: orario, precedenti e dove vederlo in tv

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz torna in campo agli Australian Open 2026. Oggi, martedì 27 gennaio, il tennista spagnolo sfida l’australiano e ‘padrone di casa’ Alex De Minaur, numero sei del mondo – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam di Melbourne. Nei turni precedenti Alcaraz ha battuto Walton, Hanfmann, Moutet e Paul negli ottavi. De Minaur invece ha superato McDonald, Medjedovic, Tiafoe e Bublik.

La sfida tra Alcaraz e De Minaur è in programma oggi, martedì 27 gennaio, alle 10.30 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in cinque precedenti, con lo spagnolo che conduce con un parziale di 5-0. L’ultimo incrocio risale alla fase a gironi delle ultime Atp Finals di Torino, dove Alcaraz si è imposto in due set.

Alcaraz-De Minaur sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

