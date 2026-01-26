Ucraina, Russia annuncia nuovi colloqui: “Ma nessun incontro Putin-Trump”

(Adnkronos) – Un nuovo round di colloqui sull’Ucraina è previsto ”la prossima settimana”, ma ”sarebbe un errore aspettarsi grandi risultati da questi primi contatti trilaterali” perché ”ci sono questioni complesse all’ordine del giorno”. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. ”Al momento non posso darvi una data precisa”, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano quando sarebbero avvenuti.

Peskov ha anche dichiarato che al momento non sono previsti colloqui tra Vladimir Putin e il presidente americano Donald Trump. “In questo momento, un colloquio del genere non è in programma”, ha detto Peskov, sottolineando che ”gli attuali canali di comunicazione, i canali di dialogo con la parte americana, ci consentono di coordinare efficacemente i contatti bilaterali al massimo livello”.

