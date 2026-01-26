Storia romantica di un terzino, al Quasar Village di Corciano la presentazione del libro di Claudio Sampaolo dedicato ad Antonio Ceccarini ‘Tigre’

Domenica primo febbraio alle 17 al Quasar Village di Corciano

(AVInews) – Corciano, 26 gen. – Si terrà domenica primo febbraio alle 17 al Quasar Village di Corciano la presentazione del libro ‘Antonio Ceccarini ‘Tigre’. Storia romantica di un terzino’ di Claudio Sampaolo (Morlacchi editore).

L’appuntamento, promosso dal Quasar Village in collaborazione con il Comune di Corciano, rientra nel progetto SporT al Centro, programma di eventi e attività sportive volte a promuovere crescita, inclusione e coesione sociale, nonché il turismo sportivo, valorizzando lo sport come strumento di dialogo e collaborazione, promosso in sinergia dai Comuni di Corciano, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno.

Dopo i saluti di Francesco Cocilovo, assessore allo Sport del Comune di Corciano, e di Tiziana Zetti, direttrice del Quasar Village, a dialogare con l’autore saranno Matteo Ceccarini, in rappresentanza della famiglia Ceccarini, e gli ex calciatori del Perugia Calcio Franco Vannini e Walter Novellino. Coordina Gianluca Galli (Morlacchi editore).

Dieci anni fa se ne andava da questo mondo Antonio Ceccarini, uno degli Invincibili del calcio perugino e italiano, difensore di quella squadra che nel 1978-’79 terminò il campionato di serie A al secondo posto, senza perdere mai una partita. Ceccarini è passato alla storia per la rete del 2-2 segnata all’Inter al 93’ e sono in molti a ritenere che l’imbattibilità finale della squadra allenata da Ilario Castagner ha poggiato le sue fondamenta proprio su quel gol di testa. Il libro racconta la sua vita di ragazzo, uomo, marito, padre, calciatore e infine imprenditore di successo attraverso le immagini, gli aneddoti, i ricordi filtrati dalla memoria della moglie Grazia, dei figli Matteo e Gaia, dei fratelli e degli amici più vicini. Testimonianze intime e personali che restituiscono l’uomo dietro il mito. Una narrazione intensa e autentica, non solo una biografia, ma un tributo al carisma e all’eredità morale che ha lasciato il segno di una vita fatta di passione, coraggio e forza d’animo, che lo hanno reso un simbolo per chi lo ha conosciuto. L’ingresso è libero.