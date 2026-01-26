spot_img
lunedì 26 Gennaio 2026
spot_img

Sinner vuole vedere Musetti, ma ‘litiga’ con la tv agli Australian Open

adn-primapagina
2

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Jannik Sinner ‘litiga’ con la tv agli Australian Open 2026. Oggi, domenica 26 gennaio, il tennista azzurro scenderà in campo nel derby degli ottavi di finale contro Luciano Darderi, ma appena arrivato alla Rod Laver Arena il primo pensiero del numero due è per Lorenzo Musetti, impegnato nella sfida contro l’americano Taylor Fritz. 

Sinner infatti, durante i suoi esercizi in palestra, ha provato a mettere in televisione il match del toscano, ma senza successo. Jannik tenta di inserire manualmente il canale per seguire la partita del connazionale, scegliendo tra i tanti campi collegati, ma finisce per spengere la televisione. Immediata la richiesta ‘d’aiuto’ ad Alejandro Resnicoff, il fisioterapista, che accorre e aiuta Sinner a mettere la diretta di Musetti. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie