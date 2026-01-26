spot_img
lunedì 26 Gennaio 2026
Sinner e l’incontro con il sosia (più o meno) agli Australian Open

(Adnkronos) –
Ci sono due Jannik Sinner agli Australian Open 2026. L’azzurro, numero 2 del mondo, scopre di avere un sosia (più o meno…) nel torneo di Melbourne. E’ un ragazzo con i capelli rossi e i lineamenti che, con un po’ di fantasia, ricordano quelli del fuoriclasse altoatesino. Il ‘Sinner finto’ indossa una t-shirt gialla che ricorda uno dei kit di Jannik. La fascetta tra i capelli esibita dal doppione, invece, è una licenza poetica: Sinner, come è noto, indossa sempre un cappellino. 

 

 

L’azzurro incontra il suo sosia dopo il match degli ottavi di finale vinto contro Luciano Darderi. Sinner, dopo la conferenza stampa che chiude la giornata, si muove tra i tunnel nella pancia di Melbourne Park. E all’improvviso scatta l’agguato dello staff di Bluezone, la piattaforma che cura contenuti digitali per il torneo. Mentre il ‘vero’ Sinner risponde alle domande dei media, il suo sosia attende paziente. L’incrocio alla fine si verifica e l’azzurro si presta al siparietto: “Ciao Jannik, come va?”, chiede prima di posare per una foto. Lo staff di Bluezone esulta, il sosia chiude con un ”forza Jannik” 

sport

