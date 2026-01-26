Roma, morte Francesca Ianni travolta da un albero: due indagati a rischio processo

(Adnkronos) –

Rischio processo per due indagati per la morte di Francesca Ianni uccisa da un albero caduto nel parco Livio Labor nel dicembre 2024. Il pm Mario Dovinola e il procuratore Giovanni Conzo hanno chiuso le indagini per omicidio colposo e lesioni notificando a due persone, all’epoca dei fatti uno funzionario del servizio ambientale del IV municipio e l’altro direttore gestione e tutela ambientale del Verde di Roma Capitale, il 415bis, l’avviso di conclusione delle indagini.



La donna di quarantacinque anni era stata colpita dall’albero mentre era seduta su una panchina insieme a un’amica rimasta ferita nel parco di via Cesare Massini, nella zona di Colli Aniene. Nella caduta dell’albero erano rimasti illesi i tre figli minori della vittima che si trovavano con lei al parco. La procura nell’ambito dell’inchiesta aveva disposto una consulenza sull’albero caduto e su tutti gli arbusti caduti nella capitale dall’inizio del 2024. A quanto si apprende sarebbe emersa una non corretta manutenzione.

Intanto per il prossimo giugno è stata fissata l’udienza preliminare per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio della procura per 23 persone nell’ambito della maxi inchiesta della pm Clara De Cecilia e dell’aggiunto Conzo sugli alberi e rami caduti nella Capitale fra il 2023 e il 2024. A rischiare il processo, a vario titolo e a seconda delle posizioni con le accuse di disastro colposo e omicidio colposo, figurano funzionari e dirigenti del Campidoglio e responsabili delle ditte appaltatrici. In un caso un’anziana, Teresa Veglianti, è morta, nel novembre 2023, dopo essere stata colpita da un albero mentre camminava in via Donna Olimpia, a Monteverde.

