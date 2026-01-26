Minneapolis, la risposta di Trump: “Consegnateci immigrati illegali”

(Adnkronos) – L’uccisione di Alex Pretti a Minneapolis da parte di agenti federali della Border Patrol infiamma gli Stati Uniti. In un clima rovente, Donald Trump prende l’iniziativa e alle accuse mosse contro l’amministrazione reagisce con un piano in 4 punti. Il programma del presidente, esposto in un post sul social Truth, è formulato come una proposta o un invito in particolare al governatore del Minnesota e al sindaco di Minneapolis, che chiedono alla Casa Bianca di ritirare gli agenti dell’Ice, l’agenzia federale per il contrasto all’immigrazione illegale. Il messaggio, al di là della formula, suggerisce un ulteriore giro di vite nel contrasto all’immigrazione illegale e chiede con toni perentori la collaborazione di stati e città.

“Invito il governatore Walz, il sindaco Frey e tutti i Governatori e sindaci democratici degli Stati Uniti d’America a collaborare formalmente con l’Amministrazione Trump per far rispettare le leggi della nostra Nazione, anziché opporre resistenza e alimentare le fiamme della Divisione, del Caos e della Violenza”, dice il presidente che detta le sue nuove regole.

“1. Il governatore Walz e il sindaco Frey dovrebbero consegnare alle autorità federali tutti gli immigrati illegali criminali attualmente incarcerati nelle loro prigioni e carceri statali, insieme a tutti i criminali illegali con un mandato di cattura attivo o precedenti penali noti, per l’immediata espulsione.

2. Le forze dell’ordine statali e locali devono accettare di consegnare tutti gli immigrati illegali arrestati dalla Polizia locale.

3. La Polizia locale deve assistere le forze dell’ordine federali nell’arresto e nella detenzione degli immigrati illegali ricercati per reati.

4. I politici democratici devono collaborare con il governo federale per proteggere i cittadini americani e rimuovere rapidamente tutti gli immigrati illegali criminali nel nostro Paese. Alcuni democratici, in luoghi come Memphis, Tennessee, o Washington, D.C., lo hanno fatto, con il risultato di strade più sicure per tutti”.

Dopo i 4 punti, che chiedono ad alta voce la collaborazione di governatori e sindaci, Trump chiama in causa anche il Congresso. Inoltre, prosegue il presidente, “chiedo al Congresso degli Stati Uniti di approvare immediatamente una legge per porre fine alle città santuario – che accolgono immigrati illegali – che sono la causa principale di tutti questi problemi. Le città americane dovrebbero essere santuari sicuri solo per i cittadini americani rispettosi della legge, non per gli immigrati clandestini criminali che hanno violato le leggi della nostra nazione”.

“Tutte queste richieste sono basate sul buon senso e forniranno le migliori condizioni possibili per rendere l’America di nuovo grande. L’amministrazione Trump è pronta a intervenire e ad attendere che qualsiasi democratico faccia la cosa giusta e collabori con noi su queste importanti questioni per rendere l’America sicura, come lo è in tutte le aree del nostro Paese in cui, insieme alle leadership locali, partecipiamo e siamo coinvolti”, conclude Trump.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)