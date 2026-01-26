spot_img
lunedì 26 Gennaio 2026
spot_img

Maignan, furia per rigore assegnato alla Roma: “Bartesaghi deve tagliarsi il braccio?”

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Mike Maignan non ci sta. Il portiere del Milan ha commentato l’episodio del rigore assegnato alla Roma, nel big match della 22esima giornata di Serie A, che è valso l’1-1 ai giallorossi. Tra i più nervosi, tanto da prendersi un cartellino giallo per proteste, Maignan si è sfogato nel post partita: “Cosa deve fare Bartesaghi? Tagliarsi il braccio?”, ha detto in zona mista. 

“La palla è vicina a lui, Celik calcia sulla sua mano”, è la lettura dell’episodio di Maignan, che poi, sarcastico, ha aggiunto: “L’arbitro a questo punto poteva anche fischiare il secondo su Pulisic”, in riferimento al tocco con la mano dell’attaccante milanista, ma attaccato al corpo, andato in scena nel finale di partita e che ha scatenato le proteste giallorosse. 

L’episodio che ha fatto imbestialire Maignan arriva al 73′ del match dell’Olimpico. Wesley sfonda sulla sinistra e mette un bel cross profondo sul secondo palo che trova la testa di Celik. Il suo colpo di testa però è intercettato da Bartesaghi che, girato di spalle rispetto all’avversario, colpisce il pallone con il braccio sinistro, largo rispetto al corpo. 

Nonostante non stesse guardando il pallone e fosse a distanza ravvicinata, il tocco dell’esterno del Milan è punito con il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Lorenzo Pellegrini, che segna il gol del definitivo 1-1. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie