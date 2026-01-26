spot_img
lunedì 26 Gennaio 2026
spot_img

Australian Open, oggi Sinner-Darderi – Diretta

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo negli ottavi degli Australian Open 2026. Oggi, lunedì 26 gennaio il tennista azzurro è atteso dal derby azzurro con Luciano Darderi – in diretta tv e streaming – nello Slam di Melbourne, a cui arriva da bicampione in carica dopo i trionfi del 2024 e 2025. Il numero due del mondo, nei turni precedenti del torneo, ha eliminato Hugo Gaston, James Duckworth ed Eliot Spizzirri. Darderi invece ha battuto Cristian Garin, Sebastian Baez e Karen Khachanov. 

In caso di passaggio del turno, Sinner affronterà ai quarti il vincente di Shelton-Ruud. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie