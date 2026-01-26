spot_img
Australian Open, oggi Musetti-Fritz – Diretta

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna protagonista agli Australian Open 2026. Lunedì 26 gennaio il tennista azzurro affronta Taylor Fritz – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Melbourne. Musetti, nei turni precedenti del torneo, ha battuto Raphael Collignon, Lorenoz Sonego e Tomas Machac. Fritz invece ha eliminato Valentin Royer, Vit Kopriva e Stan Wawrinka. 

In caso di passaggio del turno, Musetti sfiderà Novak Djokovic nei quarti di finale, che si è già qualificato grazie al ritiro di Mensik. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

