domenica 25 Gennaio 2026
Serie A, oggi Roma-Milan – Diretta

(Adnkronos) – Sfida d’alta classifica nella 22esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 25 gennaio, la Roma ospita il Milan – in diretta tv e streaming – all’Olimpico. La squadra giallorossa è reduce dalla vittoria per 2-0, firmata dalla doppietta di Pisilli, nella partita d’Europa League contro lo Stoccarda, mentre quella rossonera ha battuto il Lecce 1-0 in campionato grazie al gol di Fullkrug. 

Nel prossimo turno di Serie A, la Roma sfiderà l’Udinese in trasferta mentre il Milan volerà a Bologna. 

 

