domenica 25 Gennaio 2026
Punizione sotto l’incrocio, ma arbitro non ‘vede’ il gol: scandalo arbitrale in Turchia

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Nuovo scandalo arbitrale in Turchia? In quarta serie un gol su punizione non è stato clamorosamente convalidato dall’arbitro, con il pallone che ha sbattuto sui tabelloni pubblicitari ed è tornato in campo, traendo ‘in inganno’ il direttore di gara. È successo nel finale di Sebat Genclik-Fatsaspor, partita conclusa 2-0 per i padroni di casa. 

All’82’ l’arbitro assegna un calcio di punizione dal limite per gli ospiti. La conclusione del giocatore del Fatsaspor è perfetta e si infila sotto l’incrocio, i giocatori esultano per il gol che avrebbe riaperto la partita, ma a questo punto succede l’impensabile.  

Visto che il pallone è rimbalzato sui tabelloni pubblicitari piazzati in prossimità della rete, rotolando nuovamente in campo, l’arbitro non si è accorto della rete, non assegnando quindi il gol. A nulla servono le proteste della squadra ospite, incredula. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

