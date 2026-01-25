spot_img
domenica 25 Gennaio 2026
spot_img

Iran, Time: “30.000 manifestanti potrebbero essere stati uccisi in due giorni”

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –  Circa 30.000 manifestanti iraniani potrebbero essere stati uccisi in due giorni. Lo hanno riferito due alti funzionari del Ministero della Salute iraniano al Time. Secondo le fonti, il numero dei morti durante le recenti proteste antigovernative sarebbe dunque di gran lunga superiore al conteggio ufficiale del governo pubblicato il 21 gennaio e che parlava di 3.117 morti. 

Alti funzionari del ministero della Salute iraniano hanno affermato che durante quei due giorni mortali, tra l’8 e il 9 gennaio, il numero di morti è stato così alto che i sacchi per i cadaveri si sono esauriti e le autorità hanno dovuto ricorrere ai camion invece delle ambulanze per trasportare i corpi.  

Secondo il Time, la cifra fornita dalle fonti coincide approssimativamente con un conteggio segreto effettuato dai medici e dalle squadre di emergenza negli ospedali iraniani, che documentava il numero di decessi registrati negli ospedali. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie