spot_img
domenica 25 Gennaio 2026
spot_img

Cremonese, pullman riparte senza Audero: il portiere ‘dimenticato’ allo stadio dopo Sassuolo

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Clamoroso nel post partita di Sassuolo-Cremonese. Dopo la sfida di oggi, domenica 25 dicembre, il club lombardo ha ‘dimenticato’ Emil Audero al Mapei Stadium, ripartendo per Cremona senza il suo portiere titolare. Come raccontato da SkySport infatti, dopo la sconfitta per 1-0 firmata Fadera, i giocatori lombardi sono saliti sul pullman per tornare in città. Tutti, tranne uno. 

All’appello infatti mancava Audero, che era impegnato nelle tradizionali interviste post partita con alcuni giornalisti indonesiani, Paese d’origine del padre. Nessuno del club però si è accorto dell’assenza dell’ex portiere, tra le altre, della Sampdoria, che è quindi rimasto ‘a piedi’. La Cremonese ha poi messo a disposizione un automobile che ha riportato Audero a casa. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie