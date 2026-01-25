spot_img
domenica 25 Gennaio 2026
Alessio Romagnoli, Lazio: “Mai inserito sul mercato, resterà un giocatore biancoceleste”

(Adnkronos) – La S.S. Lazio “ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste”. Così il club biancoceleste in una nota.  

“Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra”, prosegue la Lazio. 

