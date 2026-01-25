spot_img
domenica 25 Gennaio 2026
spot_img

Alcaraz, proposta di matrimonio agli Australian Open: “Carlos, sposami”

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz si sposa? Oggi, domenica 25 gennaio, il numero uno del mondo ha ricevuto più di una proposta di matrimonio agli Australian Open 2026. Durante il match contro lo statunitense Tommy Paul, numero 20 del mondo, Alcaraz si stava preparando a ricevere quando uno spettatore ha urlato dagli spalti: “Carlos, sposa mia figlia”. 

Poi, ecco arrivare la concorrenza: “Carlos, sposa mia cognata”, “Carlos, sposami”. La reazione di Alcaraz la dice lunga: lo spagnolo abbassa lo sguardo, al limite dell’imbarazzato, e prova a concentrarsi sulla risposta, ma non riesce a trattenere un sorriso divertito. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie