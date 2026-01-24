spot_img
sabato 24 Gennaio 2026
Weekend di pioggia, maltempo sull’Italia oggi e domani: le previsioni

adn-primapagina
0

(Adnkronos) –
Il maltempo non molla l’Italia nel weekend, tra oggi e domani – sabato 24 e domenica 25 gennaio – il quadro meteo peggiora e arriva una nuova ondata con un po’ di neve e tanta pioggia da Milano a Roma e Napoli. Dopo il ciclone Harry, che ha colpito in particolar modo il Sud e le Isole maggiori, ecco le perturbazioni che lasciano il segno. 

 

“Siamo in inverno e quindi, come dovrebbe accadere, sull’Italia arrivano delle perturbazioni”, dice all’Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. Una di queste ci “accompagnerà per buona parte del weekend” con pioggia e “sulle regioni del Nord con delle nevicate, localmente fino a quote molto basse. Qualche fiocco di neve è probabile a Torino, mischiato alla pioggia a Milano ma nelle campagne saranno discrete”.  

 

“Le precipitazioni – prosegue Gussoni – si estenderanno rapidamente al centro e al Sud. Le temperature subiranno un leggero calo al Nord, mentre al Sud si manterranno su valori stabili o in leggero aumento a causa dell’arrivo di venti dai quadranti meridionali. Condizioni meteo che ci accompagneranno anche per buona parte della settimana: da martedì 27 infatti ci sarà il transito di nuove perturbazioni. Quindi nuove piogge, nevicate a bassa quota e ancora maltempo per buona parte della settimana”.  

A proposito, buone notizie in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina: “La neve difficilmente arriva in pianura con accumulate degne di nota. Però le precipitazioni non mancheranno e arriverà anche una bella nevicata sulle nostre montagne, in vista dei Giochi Olimpici prossimi alla partenza. Anche perché, per ora, sulle Alpi centro-orientali ce n’è davvero poca”. 

Per quanto riguarda Sicilia e Sardegna, colpite pesantemente dal ciclone Harry, le isole “dovranno fare ancora i conti con il maltempo. Niente a che vedere con Harry, che si è allontanato già ieri dall’Italia verso la Grecia, ma comunque torneranno piogge e locali temporali”.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

