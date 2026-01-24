spot_img
sabato 24 Gennaio 2026
Terremoto nel Palermitano, scossa di magnitudo 3

(Adnkronos) – Scossa di terremoto oggi di magnitudo 3 della Scala Richter alle 6.03 a 5 km da Sclafani Bagni (Palermo). E’ quanto ha rilevato l’Ingv. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

