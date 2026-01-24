spot_img
sabato 24 Gennaio 2026
spot_img

Sparatoria a Minneapolis, il governatore Walz: “Agente federale ha colpito un uomo”

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Un agente federale ha sparato a un uomo a Minneapolis. Lo ha reso noto il governatore del Minnesota, Tim Walz. “Ho appena parlato con la Casa Bianca dopo un’altra orribile sparatoria da parte di agenti federali questa mattina”, ha scritto Walz su ‘X’. 

 

 

“Il Minnesota ne ha abbastanza. E’ disgustoso. Il presidente deve porre fine a questa operazione. Migliaia di agenti violenti e inesperti vanno tirati fuori dal Minnesota. Subito”, ha affermato. 

I video pubblicati sui social mostrano un gruppo di agenti che tentano di immobilizzare un uomo su un marciapiede. Mentre il soggetto è a terra, in un’apparente colluttazione con alcuni degli agenti, si sente un suono che potrebbe essere prodotto dall’esplosione di un colpo: quindi, segue una raffica di colpi. Un agente, secondo le immagini, spara a ripetizione. L’uomo rimane a terra. 

La Cbs News riferisce che i funzionari della città di Minneapolis hanno dichiarato di essere a conoscenza di una sparatoria, segnalata in Nicollet Avenue e 27th Street, sul lato sud. Nella zona sono in corso scontri tra agenti federali e manifestanti. La sparatoria è avvenuta 24 ore dopo che decine di migliaia di persone hanno marciato nel centro di Minneapolis per protestare contro la presenza dell’Ice in città. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie