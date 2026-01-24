spot_img
sabato 24 Gennaio 2026
spot_img

Serie A, oggi Lecce-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 24 gennaio, i biancocelesti affrontano il Lecce in trasferta in uno degli anticipi della 22esima giornata di campionato. La squadra di Sarri, nona a quota 28 punti, arriva dalla brutta sconfitta contro il Como. Gli uomini di Di Francesco, terzultimi a quota 17, sono invece reduci dalla sconfitta contro il Milan. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Lecce-Lazio in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Lecce-Lazio, in campo alle 20:45:  

Lecce (4-2-3-1) Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. All. Di Francesco. 

Lazio (4-3-3) Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Rovella, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri. 

Lecce-Lazio sarà visibile su Dazn e su Sky ai canali 202, 213 e 251. Partita visibile anche in streaming sull’app di Dazn, Sky Go e Now.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie