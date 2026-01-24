Incidente in corso Sempione a Milano tra mezzo Amsa e due auto: un morto e due feriti

(Adnkronos) – Gravissimo incidente oggi, sabato 24 gennaio, in corso Sempione a Milano. Un 46enne è morto poco prima delle 5.30 in uno scontro tra un mezzo dell’Amsa, che gestisce la raccolta dei rifiuti e una Bmw all’incrocio con via Emanuele Filiberto.

A seguito dell’impatto, l’auto è finita contro un semaforo, abbattendo dei pali della segnaletica verticale e ha terminato la sua corsa contro un’altra vettura che proveniva dalla direzione opposta. Ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida dell’auto, un 46enne, che ha perso la vita. Il conducente dell’Amsa è stato trasportato in codice giallo al San Carlo; l’uomo alla guida del terzo veicolo, originario degli Emirati Arabi, è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’Areu 118 e gli agenti della polizia locale di Milano, per i rilievi del sinistro.

“Profondo cordoglio e vicinanza” da Amsa alla famiglia della vittima. “In attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti in corso – prosegue la nota – Amsa si è immediatamente messa a disposizione delle autorità competenti per contribuire a chiarire ogni aspetto dell’accaduto e accertare la dinamica dell’incidente”.

