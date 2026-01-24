spot_img
Frana in Nuova Zelanda, morta la 15enne avellinese Sharon Maccanico

(Adnkronos) – “Con profonda tristezza condividiamo la scomparsa di due studenti del Pak ūranga College, Max Furse-Kee e Sharon Maccanico, nella tragedia del Monte Maunganui” in Nuova Zelanda. E’ quanto si legge in un post pubblicato sul Facebook dal college. 

Sharon Maccanico, 15 anni, era originaria di Picarelli, comune in provincia di Avellino: viveva ad Auckland. L’adolescente era un’appassionata di hip-hop. 

Le frane, che si sono verificate giovedì 22 gennaio, sono state innescate dalle forti piogge degli ultimi giorni, che hanno causato inondazioni e interruzioni di corrente in tutta l’Isola del Nord. Le riprese dal campeggio sul monte Maunganui, un vulcano spento, mostrano un’enorme frana vicino alla base della cupola vulcanica, mentre i soccorritori e i cani setacciavano roulotte distrutte e tende appiattite.  

