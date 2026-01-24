spot_img
sabato 24 Gennaio 2026
Anguillara, i genitori del marito di Federica Torzullo trovati impiccati in casa

(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos sono stati trovati morti impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso dell’omicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa nella villetta della famiglia ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Sul posto sono presenti i carabinieri e si attende l’arrivo del medico legale. 

Claudio Carlomagno ha confessato nei giorni scorsi l’omicidio della moglie: è accusato di femminicidio e occultamento di cadavere. Il procuratore di Civitavecchia ha ipotizzato “due scenari” per la morte della 41enne. C’è stata “premeditazione o la complicità di qualcuno” sostiene il Alberto Liguori che non crede nella “ricostruzione della dinamica dell’omicidio”. “Non convince” ribadisce. 

I dubbi su quanto raccontato da Carlomagno potrebbero rafforzarsi da quanto emerso dall’autopsia sul corpo della vittima: secondo quanto apprende l’Adnkronos, infatti, nello stomaco di Federica Torzullo sarebbero stati trovati residui di cibo le cui analisi potrebbero anticipare l’orario della morte addirittura alla sera prima. Nel corso dell’udienza di convalida, tenutasi mercoledì nel carcere di Civitavecchia, l’uomo ha raccontato di aver assassinato sua moglie fra le 6:30 e le 7:15 del mattino del 9 gennaio. 

