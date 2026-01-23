spot_img
venerdì 23 Gennaio 2026
Ucraina-Russia-Usa, riflettori puntati su vertice Abu Dhabi: negoziati per stop guerra tra Mosca e Kiev

2

Da leggere

(Adnkronos) – Riflettori puntati oggi sul vertice tra Ucraina, Russia e Usa ad Abu Dhabi per lo stop alla guerra tra Mosca e Kiev. Jared Jushner e Steve Witkoff, ad Abu Dhabi direttamente da Mosca, rappresenteranno gli Stati Uniti. L’Ucraina invia ad Abu Dhabi oggi, per il primo incontro negoziale per la fine della guerra con Russia e Stati Uniti, il consigliere per la sicurezza nazionale, Rustem Umerov, e il capo gabinetto di Volodymir Zelensky, Kirylo Budanov, il negoziatore David Arakhamia e il capo di stato maggiore, Andrii Hnatov. La delegazione di Mosca sarà guidata dal direttore del Gru (i servizi militari) Igor Kostyukov, il direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti, e inviato del Cremlino per gli investimenti esteri, Kirill Dmitriev che incontrerà Witkoff separatamente, a margine della sessione negoziale.  

 

L’incontro fra Putin e gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff, Kushner e dell’esordiente in questo formato, Josh Gruenbaum, è stato “costruttivo, sostanziale, franco e basato sulla fiducia”, ha commentato il Consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov. I negoziati, a cui da parte russa hanno preso parte anche Kirill Dmitriev e lo stesso Yuri Ushakov, durati quasi quattro ore, sono stati dedicati alla soluzione della guerra in Ucraina e si sono conclusi con un accordo per un primo incontro di un gruppo di lavoro a tre Usa, Ucraina e Russia, ad Abu Dhabi oggi. 

I lavori della riunione di oggi saranno dedicati alla sicurezza. Putin con Witkoff e Kushner ha anche discusso del ‘Board of Peace’ per Gaza, di Groenlandia e di relazioni bilaterali. E ha con loro concordato di mantenere stretti contatti per l’Ucraina e altre questioni. Gruenbaum, consigliere della Casa Bianca al suo esordio al Cremlino, aveva in precedenza preso parte alle trattative Usa-Russia a livello più basso a Miami. Prima dell’inizio formale dell’incontro di ieri sera, in attesa dell’arrivo del presidente russo, russi e americani hanno conversato piacevolmente. 

 

