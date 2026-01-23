spot_img
Trump e il livido sulla mano: “Ho sbattuto, sto benissimo”

(Adnkronos) –
“Sto benissimo”. Donald Trump risponde così alle domande sulle sue condizioni di salute. Il presidente degli Stati Uniti, sul volo che lo riporta a Washington dopo la partecipazione al World Economic Forum di Davos, si intrattiene per circa mezz’ora con i giornalisti e in extremis viene interrogato sull’evidente livido apparso sulla mano sinistra. Le immagini della lesione sono diventate un argomento di discussione anche a Davos. “Sto benissimo”, esordisce Trump. “Ho sbattuto contro un tavolo, ho messo una pomata. Ma non prendete l’aspirina se non volete qualche livido”, dice il presidente che, come noto, assume il farmaco in dose massiccia per evitare problemi al cuore. 

“Direi di prendere l’aspirina se tenete al vostro cuore, ma non prendetela se non volete avere qualche livido – ribadisce Trump – Io prendo l’aspirina a dose elevata. E quando si prende l’aspirina a dose elevata, dicono che si formano dei lividi”. “I medici mi hanno detto: ‘Non c’è bisogno che la prenda, signore. Lei è in ottima salute’. Io ho risposto: ‘Non voglio correre rischi’. Questo è uno degli effetti collaterali dell’assunzione d’aspirina”, spiega. 

