Terremoto in provincia Catanzaro: scossa di magnitudo 3.8

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata dall’Ingv in provincia di Catanzaro. I comuni più vicini all’epicentro della scossa, delle ore 15.20, sono stati quelli di Serrastretta e Carlopoli.
