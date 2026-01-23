Sinner-Spizzirri: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner. Nella settima giornata degli Australian Open 2026, che inizia nella notte tra oggi, venerdì 23 gennaio, e domani, sabato 24, il tennista azzurro sfida Eliot Spizzirri – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam di Melbourne. Sinner, nei due turni precedenti, ha battuto il francese Hugo Gaston all’esordio, ritiratosi per un problema fisico nel corso del terzo set dopo aver perso i primi due, e si è ripetuto con Duckworth nella seconda sfida, battendo l’australiano ‘padrone di casa’ in tre set.

La sfida tra Sinner e Spizzirri è in programma sabato 24 gennaio non prima delle 2 ora italiana. I due tennisti non si sono mai incrociati in carriera, con quello di Melbourne che sarà quindi la loro prima partita da avversari.

Sinner-Spizzirri sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

