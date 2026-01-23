spot_img
venerdì 23 Gennaio 2026
Sanremo 2026, rumors su Tiziano Ferro superospite al Festival

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Tiziano Ferro potrebbe tornare da superospite musicale al Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. Secondo quanto apprende l’Adnkronos è questa una delle ipotesi su cui è al lavoro Carlo Conti. Ferro, che ha pubblicato il nuovo album ‘Sono un grande’ il 24 ottobre scorso, tornerebbe al festival dopo 6 anni dall’edizione del 2020, dove fu ospite fisso della prima edizione guidata da Amadeus. Sempre nel toto-superospiti circolano poi da settimane anche i nomi di Eros Ramazzotti, che quest’anno festeggia i 40 anni dalla vittoria del festival nella categoria Big con ‘Adesso tu’, e dei Pooh, che quest’anno raggiungono i 60 anni di carriera.  

Il conduttore e direttore artistico, che lunedì farà ascoltare in anteprima alla stampa i 30 brani in gara, è al lavoro sulla costruzione dello show e il completamento del cast. A quanto apprende l’Adnkronos, Conti e la coconduttrice Laura Pausini, avranno al fianco ogni sera un altro compagno di viaggio. Personaggi che appartengono ad ambiti diversi: musica, comicità, sport, televisione.  

