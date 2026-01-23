spot_img
venerdì 23 Gennaio 2026
Pubblico fischia, lei vince e li ‘zittisce’: Putintseva contro tutti agli Australian Open

Fischi agli Australian Open 2026. Oggi, venerdì 23 gennaio, nello Slam di Melbourne si è vista una scena che non è certo nuova nel circuito: un pubblico che fischia e una giocatrice che reagisce, zittendo tutti. È successo anche nella sesta giornata del torneo, con Yulia Putintseva che ha avuto un acceso ‘battibecco’ con gli spettatori dopo aver vinto il proprio match contro la turca Sonmez in due set 6-3, 6-7 (3), 6-3. 

A causa di alcuni atteggiamenti durante il match, il pubblico di Melbourne ha cominciato a beccare Putintseva, che si è sfogata a fine partita. Dopo il match point ha portato una mano all’orecchio, invitando gli spettatori a fischiare più forte (con successo), e spedendo baci alle tribune prima di stringere la mano all’avversaria. 

“A dire il vero, l’atmosfera è davvero folle. Gli spettatori sono molto appassionati, è fantastico vederli. Soprattutto contro di me”, ha detto Putintseva nell’intervista in campo, “Io adoro questo tipo di battaglie.” 

 

