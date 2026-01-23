Omicidio Meredith, Amanda Knox ha girato un docufilm sul magistrato che la fece arrestare

(Adnkronos) –

Il viaggio di ritorno di Amanda Knox in Italia diventa un documentario. Si intitola ‘Bocca del lupo’ (Mouth of the Wolf: Amanda Knox Returns to Italy) e sarà trasmesso dalla piattaforma Hulu il 26 gennaio. A darne l’annuncio è stata la stessa Knox sui social, spiegando che il film racconta il suo rientro nel Paese dove tutto ebbe inizio e l’incontro “faccia a faccia con l’uomo che mi mandò in prigione”.

Il riferimento è a Giuliano Mignini, il magistrato oggi in pensione che coordinò le indagini sull’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel novembre 2007, e che Knox ha incontrato nuovamente proprio nella città umbra. Il volto di Mignini compare più volte nel trailer diffuso su YouTube, insieme a immagini originali della lunga e controversa vicenda giudiziaria. “È più intimo e rivelatore di qualsiasi cosa abbia fatto prima”, ha scritto Knox.

Il documentario, spiega ‘The Hollywood Reporter’, come riporta l’Adnkronos, segna il debutto alla regia del marito di Amanda Knox, Christopher Robinson, poeta e scrittore, che firma il progetto insieme alla moglie anche come produttore. Le musiche originali sono eseguite dalla stessa Knox, per la quale la musica – come racconta il film – è stata una forma di sopravvivenza durante gli anni di detenzione.

Arrestata con l’accusa di aver partecipato all’omicidio della studentessa britannica, Knox fu condannata in primo grado, assolta in appello e scarcerata dopo quasi quattro anni di carcere. L’assoluzione definitiva per il reato di omicidio arrivò nel 2015, al termine di una vicenda giudiziaria che attraversò più gradi di giudizio e approdò anche alla Corte europea dei diritti dell’uomo. A suo carico resta invece la condanna per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, accusa che l’americana ha sempre respinto.

Nell’estate del 2022 Knox è tornata per la prima volta in Italia, incontrando Mignini a Perugia: da allora i due hanno mantenuto un contatto, un rapporto complesso e controverso che costituisce uno dei nuclei emotivi del documentario. ‘Bocca del lupo’ racconta infatti non solo il passato, ma il presente di Knox: il confronto con l’ingiustizia che ritiene di aver subito, la ricerca di una forma di riconciliazione e il peso umano che una storia giudiziaria di questo tipo continua ad avere, anche a distanza di anni.

Non è la prima volta che Hulu si occupa del caso Kercher. Nell’agosto scorso la piattaforma ha trasmesso la miniserie ‘The Twisted Tale of Amanda Knox’, ispirata all’autobiografia della stessa Knox. Il nuovo documentario si colloca idealmente come un capitolo successivo: meno cronaca nera, più riflessione personale. Un racconto che intreccia memoria, giustizia e identità, e che riporta Amanda Knox – ancora una volta – al centro di una storia che non smette di far discutere.

