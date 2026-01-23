spot_img
venerdì 23 Gennaio 2026
spot_img

Milano Cortina 2026, la nazionale israeliana di bob si qualifica: “I sogni diventano realtà”

adn-primapagina
3

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – La squadra di bob israeliana per la prima volta nella sua storia si è qualificata alle Olimpiadi e gareggerà nelle competizioni a due e a quattro maschili ai Giochi di Milano Cortina 2026. Uno “storico traguardo”, festeggia sui social il Comitato olimpico israeliano, precisando che con la squadra di bob sale a 9 il numero di atleti attesi in Italia, in 5 diverse discipline. 

 

“I sogni diventano realtà. Per Israele ‘impossibile’ è solo qualcosa che facciamo ogni giorno”, esulta sui social la squadra di bob. La qualificazione alle Olimpiadi è “una missione” – ricordano – nata 12 anni fa. A guidarla il capitano Adam Edelman, che ha già partecipato alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018 gareggiando nello skeleton. Anche gli altri compagni di squadra sono atleti provenienti da altre discipline. 

milano-cortina-2026/protagonisti

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie