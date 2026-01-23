La super tempesta di ghiaccio minaccia gli Usa. Trump: “E il riscaldamento globale?”

(Adnkronos) –

La super tempesta d’inverno sta per abbattersi sugli Stati Uniti. Nel weekend, secondo le previsioni meteo, una straordinaria ondata di maltempo – con crollo delle temperature e bufere di neve – investirà gran parte del paese. I modelli delineano una ‘monster storm’ che si estenderà per 2000 miglia, dal Texas a sud fino al New England a nord-est. L’emergenza meteo finisce nel radar del presidente Donald Trump, che dedica all’argomento un post provocatorio sul social Truth: “Un’ondata record di freddo colpirà 40 stati, una cosa praticamente mai vista prima. Gli insurrezionisti dell’ambiente potrebbero per favore spiegare cosa è successo al riscaldamento globale?”.

Le autorità, nei vari stati, si stanno preparando a giornate di crisi totale: si prevedono danni alle linee elettriche, anche a causa di eventuali cadute di alberi, con il rischio che centinaia di migliaia di persone rimangano senza energia elettrica per ore o addirittura per giorni. Il traffico aereo già risente del peggioramento del quadro meteo, con centinaia di voli cancellati. Gli spostamenti in auto diventeranno sostanzialmente impossibili in numerose aree del paese. Il rischio in molti stati, in particolare al Sud, è rappresentato dal ghiaccio: si prevede la formazione di uno strato di 3 centimetri nelle aree della Mississippi Valley.

Almeno 12 stati hanno dichiarato lo stato d’emergenza per mobilitare risorse straordinarie: Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia, North Carolina, South Carolina, Virginia, New York, Kentucky.

Il peggioramento delle condizioni meteo, nella notte tra venerdì 23 gennaio e sabato 24, caratterizza in particolare la Mississippi Valley. Dal Nuovo Messico al Texas fino al Colorado, pioggia e neve. Ora dopo ora, maltempo sempre più pesante in Kansas e Oklahoma.

A Tulsa, in Oklahoma, nel weekend potrebbero cadere fino a 30 centimetri di neve. Stessa situazione si prospetta a Louisville, in Kentucky, e Cincinnati, in Ohio. A New York potrebbero cadere ‘solo’ 15-18 centimetri di neve, si tratterebbe in ogni caso del record da gennaio 2022. Albany, capitale dello stato, rischia di essere sommersa da una quantità doppia.

