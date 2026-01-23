Iran, Turchia: “Israele sta cercando occasione per attaccare”

(Adnkronos) –

Israele sta cercando un’occasione per attaccare l’Iran. A sostenerlo è il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan nel corso di un’intervista sul canale tv ‘Ntv’ sottolineando che un attacco di questo tipo potrebbe destabilizzare ulteriormente la regione. “Spero che trovino un’altra strada, ma la realtà è che Israele, in particolare, sta cercando un’opportunità per colpire l’Iran”, sottolinea Fidan.

La Turchia. ha spiegato ancora secondo i media locali, è pronta a inviare truppe a Gaza se le condizioni lo permetteranno. Fidan ha sottolineato la determinazione di Ankara a svolgere un ruolo diretto nonostante l’opposizione israeliana. “Se ci saranno le condizioni necessarie, abbiamo la volontà di fornire supporto militare”, ha detto il ministro degli Esteri turco.

I segnali di una tensione crescente nella regione non mancano. La compagnia aerea olandese Klm e quella francese Air France hanno cancellato i voli verso Israele previsti nelle prossime ore. Tali decisioni si aggiungono a quelle già prese dal gruppo tedesco Lufthansa, che la scorsa settimana aveva annunciato la riduzione dei voli verso Israele.

Intanto, il comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti, Ammiraglio Brad Cooper, dovrebbe arrivare nella giornata di sabato in Israele per incontri con alti funzionari, come riferisce l’emittente Kan.

Cooper ha recentemente effettuato una visita in Siria per valutare se Damasco stia rispettando gli impegni di cessate il fuoco con le Forze democratiche siriane, dopo aver incontrato ieri i leader delle Sdf nella regione del Kurdistan iracheno.

Secondo ‘Channel 12’, anche il consigliere della Casa Bianca Jared Kushner e l’inviato speciale Usa Steve Witkoff arriveranno in Israele per colloqui con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Si prevede che discuteranno di Hamas e della situazione a Gaza, con particolare attenzione agli sforzi per garantire il ritorno del corpo dell’ostaggio Ran Gvili. Cooper si è recato in Israele per l’ultima volta a settembre scorso.

