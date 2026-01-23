“Io qui lavoro”, il ristorante che forma i ragazzi a Ostia

(Adnkronos) –

“Io qui lavoro”. Besim, Simone, Alessandro. Tutti nella squadra per sbarcare nel mondo del lavoro e iniziare il percorso professionale dopo gli studi. E’ il progetto che a Ostia, davanti al mare di Roma, è stato varato da uno dei locali più noti del litorale. Romolo al Centro, che non solo a Ostia è una sorta di istituzione, da anni collabora con il Ciofs FP Lazio Ets, il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane – Formazione Professionale che si occupa, tra l’altro, dell’inserimento di giovani e fasce deboli nell’universo del lavoro. “Abbiamo avviato questo progetto dal 2018, da quasi 8 anni collaboriamo con il Ciofs Pasolini di Ostia”, spiega Alessandro Esposito, che con Romolo al Centro porta avanti una tradizione familiare iniziata quasi 50 anni fa. Nel ristorante, un punto di riferimento per ostiensi e romani ‘davanti al pontile, è lui con il socio Carlo Magni ad accogliere gli studenti che, giorno dopo giorno, acquisiscono competenze e autonomia nella cucina dello chef Luca Romeo.

Imparano anche a disimpegnarsi tra le celebri ‘pallette’, la base della pizza romana che Romolo sforna dal 1976, e il pesce che davanti al mare non manca mai. Simone, in cucina, aggiorna quotidianamente il team sul record di patate sbucciate. Tra i tavoli, Alessandro si disimpegna nel turno a pranzo.

“I ragazzi arrivano qui per l’apprendistato, con un percorso che si snoda tra novembre e maggio parallelamente agli studi. Il confronto con la scuola è costante, l’obiettivo è far crescere i ragazzi in un ambiente professionale, in cui vengono guidati passo per passo. Si comincia con uno stage, i ragazzi mettono in pratica quello che hanno imparato in aula e cominciano a confrontarsi con la professione”, spiega Esposito, che ha allargato l’iniziativa anche a L’altro Romolo, dove ha accolto Martina. E poi? “E poi arriva il lavoro”. L’apprendistato è uno step che può precedere l’assunzione, con l’inserimento a tutti gli effetti nell’organico. E’ il caso di Besim, ormai ‘l’anziano’ della sala e punto di riferimento per i colleghi: “Io qui lavoro!”.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)