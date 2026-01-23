spot_img
venerdì 23 Gennaio 2026
spot_img

‘Il re del cachemire’ Cucinelli ricorda Valentino: “Veniva in boutique e chiedeva lo sconto, un onore”

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Tra i tanti ricordi di Valentino, nella giornata dei suoi funerlai, c’è anche quello di Brunello Cucinelli. “Valentino vestiva molte nostre cose e quando era in boutique mi chiamava. Mi chiedeva, ‘mi puoi fare lo sconto?’ ‘Maestro, ci mancherebbe che non glielo faccia, per me è un onore’, rispondevo”, ha raccontato il re del cachemire, ospite di Rai Radio1, a ‘Un Giorno da Pecora’, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. 

“Sono stato al funerale del maestro Valentino, è stato bello, anche perché lui aveva più di 90 anni, ha lasciato questa vita in serenità, senza soffrire e questo rende anche un funerale un momento bello e non triste – ricorda ancora Cucinelli -. Lui, il signor Armani e il Signor Versace sono stati i padri dell’abbigliamento italiano”. 

moda

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie