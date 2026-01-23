spot_img
venerdì 23 Gennaio 2026
spot_img

Il Grande Fratello Vip si farà? Le valutazioni di Mediaset sono ancora in corso

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Futuro ancora tutto da scrivere per la prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, dopo il caso Corona-Signorini. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, al momento i vertici Mediaset non avrebbero ancora sciolto le riserve sul reality show di punta di Canale 5. Le valutazioni sarebbero tuttora in corso e ogni decisione definitiva sarebbe vincolata alla presentazione di un progetto editoriale e di un cast ritenuti all’altezza delle aspettative.  

Le indiscrezioni e i retroscena circolati con insistenza nelle ultime ore, relativi a nuove conduzioni o sospensioni del programma, non troverebbero dunque alcun riscontro nella realtà. Fonti qualificate ribadiscono che l’azienda sia in attesa di esaminare nel dettaglio la proposta complessiva prima di dare il via libera ufficiale. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie