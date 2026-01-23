Il Grande Fratello Vip si farà? Le valutazioni di Mediaset sono ancora in corso

(Adnkronos) –

Futuro ancora tutto da scrivere per la prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, dopo il caso Corona-Signorini. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, al momento i vertici Mediaset non avrebbero ancora sciolto le riserve sul reality show di punta di Canale 5. Le valutazioni sarebbero tuttora in corso e ogni decisione definitiva sarebbe vincolata alla presentazione di un progetto editoriale e di un cast ritenuti all’altezza delle aspettative.

Le indiscrezioni e i retroscena circolati con insistenza nelle ultime ore, relativi a nuove conduzioni o sospensioni del programma, non troverebbero dunque alcun riscontro nella realtà. Fonti qualificate ribadiscono che l’azienda sia in attesa di esaminare nel dettaglio la proposta complessiva prima di dare il via libera ufficiale.

