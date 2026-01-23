spot_img
venerdì 23 Gennaio 2026
spot_img

Fumo, Perrone (Fondazione Aiom): “Con aumento accise meno tabagismo”

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – “Aumentare di 5 euro il costo dei prodotti da fumo e da inalazione di nicotina può portare a una riduzione importante del numero di consumatori e delle malattie fumo-correlate. La proposta di legge d’iniziativa popolare è un atto di civiltà”. Lo ha detto il presidente di Fondazione Aiom, Francesco Perrone, oggi a Milano all’incontro con la stampa che ha dato il via alla raccolta firme per una proposta di legge che mira a contrastare i danni causati dal fumo. La campagna è promossa da Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), Fondazione Aiom, Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e Fondazione Umberto Veronesi. 

“Sul sito del ministero della Salute è riportato che al fumo si attribuiscono ogni anno in Italia oltre 90mila morti – evidenzia Perrone – con un costo per il Servizio sanitario nazionale di oltre 26 miliardi di euro”. Spiega l’oncologo: “Un anno e mezzo fa il direttore di ‘Panorama della Sanità’, Sandro Franco, ha proposto un aumento del prezzo dei prodotti da fumo e da inalazione di nicotina come possibile strategia. Aiom ci ha riflettuto sopra. Abbiamo incontrato Fondazione Umberto Veronesi e Airc e ci siamo convinti che l’accise fissa di 5 euro è l’unica strategia che può significativamente ridurre il numero di tabagisti”. Fondazione Aiom e gli altri promotori della campagna hanno poi “discusso con le istituzioni trovando molta disponibilità – ricorda Perrone – ma c’è bisogno di una spinta che venga dai cittadini. Per questo oggi è iniziata la raccolta delle firme per una legge di iniziativa popolare”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie