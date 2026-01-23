Da Magione a Rimini: la ‘bakery moderna’ di Molini Fagioli conquista il Sigep

Tradizione molitoria e visione moderna nei panificati, pizza, lievitati dolci e viennoiserie protagonisti nei 5 giorni dell’evento . Presentate alcune novità di prodotto e progetti futuri. Il 2026 sarà “targato Pasticceria”

(AVInews) – Magione, 23 gen. – Un’occasione per condividere competenze, esperienze e visioni sul mondo della panificazione, della pasticceria e della pizza, in un susseguirsi di consistenze, lievitazioni e profumi che hanno trasformato lo stand della Molini Fagioli in un luogo di incontro, confronto e racconto. La storica azienda di Magione, presente per il quarto anno al Sigep di Rimini, evento di riferimento e ispirazione per la community del Foodservice, ha portato in scena la sua ‘bakery contemporanea’, dove panificati, pizza, lievitati dolci e viennoiserie sono stati protagonisti di un’esperienza che unisce tradizione molitoria e visione moderna.

In questa cornice sono state presentate anche due novità di prodotto: l’orzo tostato, dalle note aromatiche calde e rustiche, e lo spezzato di segale, caratterizzato da gusto deciso e complessità organolettica, utilizzati nelle ricette di pizzaioli, panificatori e pasticceri ospiti nei cinque giorni di evento. Qui, i professionisti hanno potuto confrontarsi con il team tecnico di Molini Fagioli, una squadra di professionisti che rappresenta un valore strategico per il brand e un importante punto di forza per gli operatori del settore. Ne fanno parte Rolando Morandin, fondatore della storica Pasticceria Morandin e riferimento nel mondo dei lievitati artigianali, Francesca Morandin, tecnologa alimentare e specialista in lievito madre, e Giuliano Pediconi, responsabile Ricerca e Sviluppo di Molini Fagioli, impegnato nello studio dei processi produttivi e nell’innovazione consapevole delle lavorazioni.

Un’altra novità annunciata riguarda il 2026, un anno che sarà “targato Pasticceria”, ha dichiarato Daniele Belletti, direttore commerciale Molini Fagioli. “Sono stati cinque giorni intensi – ha dichiarato Belletti –, con centinaia di clienti curiosi che hanno affollato il nostro stand dimostrando interesse per il nostro progetto di filiera unica certificata a zero residui e pesticidi chimici. Sicuramente il 2026 per Molini Fagioli è targato Pasticceria. Fino adesso abbiamo raccontato il nostro progetto nel mondo della panificazione artigianale e della pizzeria, ora vogliamo provare a dimostrare che anche con il nostro grano da filiera certificata si possono fare i dolci della tradizione italiana, dalla biscotteria alle torte paradiso, crostate, insomma i grandi classici italiani”.

“È stata un’esperienza bellissima – ha commentato Pediconi –, uno spazio aperto di condivisione, mirato a connettere l’intera filiera produttiva, dal coltivatore fino al consumatore finale. Attraverso questi incontri, i professionisti del settore hanno l’opportunità di superare la timidezza e raccontare con passione l’origine artigianale dei loro prodotti. L’obiettivo principale è valorizzare la materia prima proveniente dalla terra, trasformando ogni degustazione in un momento di crescita e dialogo professionale. Queste sessioni quotidiane, fatte di masterclass e dimostrazioni pratiche, permettono ai partecipanti di mostrare l’intero processo creativo, emozionando il pubblico con l’orgoglio del proprio lavoro”.