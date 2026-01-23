spot_img
venerdì 23 Gennaio 2026
spot_img

Da Magione a Rimini: la ‘bakery moderna’ di Molini Fagioli conquista il Sigep

Eventi e Cultura
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

Tradizione molitoria e visione moderna nei panificati, pizza, lievitati dolci e viennoiserie protagonisti nei 5 giorni dell’evento . Presentate alcune novità di prodotto e progetti futuri. Il 2026 sarà “targato Pasticceria”

(AVInews) – Magione, 23 gen. – Un’occasione per condividere competenze, esperienze e visioni sul mondo della panificazione, della pasticceria e della pizza, in un susseguirsi di consistenze, lievitazioni e profumi che hanno trasformato lo stand della Molini Fagioli in un luogo di incontro, confronto e racconto. La storica azienda di Magione, presente per il quarto anno al Sigep di Rimini, evento di riferimento e ispirazione per la community del Foodservice, ha portato in scena la sua ‘bakery contemporanea’, dove panificati, pizza, lievitati dolci e viennoiserie sono stati protagonisti di un’esperienza che unisce tradizione molitoria e visione moderna.

In questa cornice sono state presentate anche due novità di prodotto: l’orzo tostato, dalle note aromatiche calde e rustiche, e lo spezzato di segale, caratterizzato da gusto deciso e complessità organolettica, utilizzati nelle ricette di pizzaioli, panificatori e pasticceri ospiti nei cinque giorni di evento. Qui, i professionisti hanno potuto confrontarsi con il team tecnico di Molini Fagioli, una squadra di professionisti che rappresenta un valore strategico per il brand e un importante punto di forza per gli operatori del settore. Ne fanno parte Rolando Morandin, fondatore della storica Pasticceria Morandin e riferimento nel mondo dei lievitati artigianali, Francesca Morandin, tecnologa alimentare e specialista in lievito madre, e Giuliano Pediconi, responsabile Ricerca e Sviluppo di Molini Fagioli, impegnato nello studio dei processi produttivi e nell’innovazione consapevole delle lavorazioni.

Un’altra novità annunciata riguarda il 2026, un anno che sarà “targato Pasticceria”, ha dichiarato Daniele Belletti, direttore commerciale Molini Fagioli. “Sono stati cinque giorni intensi – ha dichiarato Belletti –, con centinaia di clienti curiosi che hanno affollato il nostro stand dimostrando interesse per il nostro progetto di filiera unica certificata a zero residui e pesticidi chimici. Sicuramente il 2026 per Molini Fagioli è targato Pasticceria. Fino adesso abbiamo raccontato il nostro progetto nel mondo della panificazione artigianale e della pizzeria, ora vogliamo provare a dimostrare che anche con il nostro grano da filiera certificata si possono fare i dolci della tradizione italiana, dalla biscotteria alle torte paradiso, crostate, insomma i grandi classici italiani”.

“È stata un’esperienza bellissima – ha commentato Pediconi –, uno spazio aperto di condivisione, mirato a connettere l’intera filiera produttiva, dal coltivatore fino al consumatore finale. Attraverso questi incontri, i professionisti del settore hanno l’opportunità di superare la timidezza e raccontare con passione l’origine artigianale dei loro prodotti. L’obiettivo principale è valorizzare la materia prima proveniente dalla terra, trasformando ogni degustazione in un momento di crescita e dialogo professionale. Queste sessioni quotidiane, fatte di masterclass e dimostrazioni pratiche, permettono ai partecipanti di mostrare l’intero processo creativo, emozionando il pubblico con l’orgoglio del proprio lavoro”.

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie