venerdì 23 Gennaio 2026
Australian Open, oggi Musetti-Machac e Darderi-Khachanov – Diretta

Lorenzo Musetti e Luciano Darderi di nuovo protagonisti agli Australian Open 2026. Sabato 24 gennaio, il tennista azzurro affronta il ceco Tomas Machac – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam di Melbourne, mentre Darderi se la vedrà con il russo Khachanov. Musetti, nei primi due turni, ha battuto Collignon all’esordio prima di vincere il derby italiano contro Sonego. Darderi invece ha eliminato Garin e Baez. 

In caso di passaggio del turno Darderi sfiderebbe agli ottavi il vincente della sfida tra Sinner e Spizzirri, mentre Musetti troverebbe quello di Wawrinka-Fritz. 

 

