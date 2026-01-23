spot_img
venerdì 23 Gennaio 2026
Australian Open, in campo Sinner, Musetti e Darderi: il programma completo

(Adnkronos) –
Tornano in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, oltre a Luciano Darderi, agli Australian Open 2026. Nella settima giornata degli Australian Open 2026, che inizia nella notte tra oggi, venerdì 23 gennaio, e domani, sabato 24, il numero due del mondo affronterà lo statunitense Eliot Spizzirri, mentre Musetti se la vedrà con il ceco Tomas Machac e Darderi con il russo Karen Khachanov nel terzo turno dello Slam di Melbourne. 

Oltre ai tennisti azzurri toccherà anche a Novak Djokovic contro Van de Zandschulp e Ben Shelton contro Valentin Vacherot, mentre Taylor Fritz se la vedrà con Stan Wawrinka. Nel tabellone femminile protagoniste Amanda Anisimova e Iga Swiatek. 

 

ROD LAVER ARENA – dalle 00:30 ora italiana
 

Karolina Pliskova (CZE) – [9] Madison Keys (USA) 

non prima delle 2:00 

Eliot Spizzirri (USA) – [1] Jannik Sinner (ITA) 

non prima delle 9:00 

Botic van de Zandschulp (NED) – [4] Novak Djokovic (SRB) 

[16] Naomi Osaka (JPN) – [Q] Maddison Inglis (AUS) 

MARGARET COURT ARENA – dalle 00:30
 

[6] Jessica Pegula (USA) – Oksana Selekhmeteva (RUS) 

non prima delle 2:00 

Peyton Stearns (USA) – [4] Amanda Anisimova (USA) 

non prima delle 4:30 

[8] Ben Shelton (USA) – [30] Valentin Vacherot (MON) 

non prima delle 9:00 

[31] Anna Kalinskaya (RUS) – [2] Iga Swiatek (POL) 

Marin Cilic (CRO) – [12] Casper Ruud (NOR) 

JOHN CAIN ARENA – dalle 00:30
 

[5] Lorenzo Musetti (ITA) – Tomas Machac (CZE) 

non prima delle 2:00 

[21] Elise Mertens (BEL) – [Q] Nikola Bartunkova (CZE) 

non prima delle 7:00 

[WC] Stan Wawrinka (SUI) – [9] Taylor Fritz (USA) 

[5] Elena Rybakina (KAZ) – Tereza Valentova (CZE) 

KIA ARENA – dalle 00:30
 

[15] Karen Khachanov (RUS) – [22] Luciano Darderi (ITA) 

non prima delle 2:00 

[13] Linda Noskova (CZE) – Xinyu Wang (CHN) 

match ancora da assegnare 

[16] Jakub Mensik (CZE) – Ethan Quinn (USA) 

 

