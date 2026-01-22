spot_img
giovedì 22 Gennaio 2026
spot_img

Tregua brevissima dal maltempo: dopo il Ciclone Harry arriva un treno di perturbazioni atlantiche

adn-primapagina
2

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Passata la tempesta si contano i danni. Il ciclone Harry, con i suoi venti ad oltre 140 km/h, onde fino a 10 metri al largo e fino a 7 metri sulla costa e precipitazioni monsoniche si allontana. Ma, secondo le previsioni meteo, è in arrivo un nuovo treno di perturbazioni atlantiche 

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che nelle prossime ore avremo la leopardiana “quiete dopo la tempesta”: un rapido miglioramento con un crollo dei venti e del moto ondoso, stante l’allontanamento del ciclone Harry. 

Vivremo un giovedì buono salvo residui piovaschi al Sud e un aumento delle nubi altrove; sarà un giovedì di attesa in quanto da venerdì entreremo in un binario lungo e rettilineo: è probabile che fino a fine mese saremo investiti da un “treno di perturbazioni atlantiche”, soprattutto al Centro-Nord. 

La prima perturbazione porterà aria fredda dal Nord Atlantico e neve fino a bassa quota al Nord-Ovest tra venerdì sera e sabato mattina, la seconda porterà piogge abbondanti sul versante tirrenico domenica, in seguito la terza perturbazione atlantica arriverà mercoledì e la quarta il 31 gennaio. 

Ci aspetta, dunque, un periodo caratterizzato da tanta pioggia sul versante tirrenico e al Nord con picchi totali di oltre 200 mm su Liguria, Alta Toscana, Alpi e Prealpi: di conseguenza, specie sulle Alpi centro-occidentali, non si esclude la possibilità di 2 metri di neve fresca entro i prossimi 10 giorni, una buona notizia contro la siccità e per la gioia degli sciatori. 

Per quanto riguarda le montagne dove dal 6 febbraio inizieranno i XXV Giochi olimpici invernali, noti anche come Milano Cortina 2026, sembra che l’accumulo di neve entro l’inizio della manifestazione sia buono, anche oltre i 50 cm di neve fresca da Livigno a Cortina d’Ampezzo. 

Aspettiamo altre conferme per l’ultima decade di gennaio e la prima settimana di febbraio ma intanto, entro domenica, spazio ai primi due fronti piovosi di una lunga serie: sui binari del meteo correrà un lungo treno di perturbazioni atlantiche! 

NEL DETTAGLIO
 

Giovedì 22. Al Nord: nuvoloso con peggioramento serale. Al Centro: irregolarmente nuvoloso. Al Sud: piogge sparse poi migliora. 

Venerdì 23. Al Nord: perturbazione atlantica con peggioramento. Al Centro: peggiora sulle tirreniche. Al Sud: irregolarmente nuvoloso. 

Sabato 24. Al Nord: fenomeni residui al mattino, peggiora in serata. Al Centro: piogge residue al mattino, peggiora in serata. Al Sud: maltempo in Campania. 

Tendenza: serie di perturbazioni atlantiche per più giorni. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie