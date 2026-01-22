spot_img
giovedì 22 Gennaio 2026
spot_img

Referendum riforma della giustizia, il sondaggio: sì al 55%

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Il sì avanti nel referendum sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. Nell’ultimo sondaggio Youtrend per Sky Tg24 è stata chiesta agli italiani l’intenzione di voto in vista della consultazione. Il sì è al 55% e il no al 45%, con un’affluenza stimata al 62%. In questo caso, a differenza dei referendum abrogativi, non è previsto un quorum. 

Tra gli elettori di centrodestra il sì è al 96% (no al 4%) e tra quelli di opposizione il no è all’88% (sì al 12%). Tuttavia, nella totalità del campione la maggioranza assoluta (59%) dichiara che nella scelta su cosa votare pesano di più motivazioni tecniche, nel merito della riforma, mentre solo per una minoranza (27%) incidono di più motivazioni politiche, relative al giudizio sul governo guidato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie