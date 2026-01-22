spot_img
Pellegrini, annullati gli impegni: “Settimana molto difficile”. Cosa è successo

(Adnkronos) – “Settimana difficile, molto…”. Federica Pellegrini ha condiviso su Instagram un messaggio sfogo in cui ha comunicato di essersi trovata costretta a cancellare tutti gli impegni di lavoro previsti nei prossimi giorni. La campionessa olimpica si è scusata con le persone coinvolte: “Mi scuso con tutte le persone che stavano lavorando da tempo a impegni che questa settimana ho dovuto cancellare”, ha spiegato l’ex nuotatrice per poi aggiungere: “E sottoscrivo le parole di mio marito”.  

A far luce sulla situazione è stato proprio Matteo Giunta, che sui social ha condiviso uno sfogo diretto ai genitori: “Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all’asilo. Siete degli irresponsabili pezzi di m***a”, ha scritto con tono severo.  

È molto probabile che la decisione di annullare gli impegni di professionali sia legata a un’influenza entrata in casa Pellegrini-Giunta attraverso la figlia Matilde, che ha appena compiuto due anni e frequenta l’asilo nido.  

