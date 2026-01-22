Oscar 2026, da ‘I peccatori’ a ‘Una battaglia dopo l’altra’: tutte le nomination. E debutta una nuova categoria

(Adnkronos) –

Arrivano le nomination per gli Oscar 2026, con film e attori candidati ai premi che verranno assegnati nella cerimonia in programma nella notte tra il 14 e il 15 marzo. Gli attori Danielle Brooks e Lewis Pullman hanno annunciato le candidature in diretta streaming dal Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills.

Tra i film a ricevere più nomination quest’anno ci sono ‘Marty Supreme’, ‘Una battaglia dopo l’altra’ e ‘I peccatori’ (‘Sinners’). Tra gli attori, per la sua interpretazione nel film di Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio riceve la sua ottava candidatura ai premi (al momento ne ha vinta una sola, nel 2016, per ‘Reventant – Redivivo’. Insieme a lui Timothée Chalamet, che lo ha battuto ai Golden Globe e punta a vincere per la prima volta il premio (in passato era già stato candidato per ‘Chiamami col tuo nome’ e per ‘A Complete Unknown’), Ethan Hawke, Michael B. Jordan e Wagner Moura.

Tra le attrici invece Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve ed Emma Stone che per ‘Bugonia’ è candidata anche come produttrice. Nel 2026 debutta anche una nuova categoria, il miglior casting.

‘Bugonia’‘F1 – Il film’‘Frankenstein’‘Hamnet – Nel nome del figlio’‘Marty Supreme’’Una battaglia dopo l’altra”L’agente segreto”Sentimental Value”I peccatori”Train Dreams’

Chloé Zhao per ‘Hamnet – Nel nome del figlio’Josh Safdie per ‘Marty Supreme’Paul Thomas Anderson per ‘Una battaglia dopo l’altra’Ryan Coogler per ‘I peccatori’Joachim Trier per ‘Sentimental Value’

Jessie Buckley per ‘Hamnet – Nel nome del figlio’Rose Byrne per ‘If I Had Legs I’d Kick You’Kate Hudson per ‘Song Sung Blue – Una melodia d’amore’Renate Reinsve per ‘Sentimental Value’Emma Stone per ‘Bugonia’

Timothée Chalamet per ‘Marty Supreme’Leonardo DiCaprio per ‘Una battaglia dopo l’altra’Ethan Hawke per ‘Blue Moon’Michael B. Jordan per ‘I peccatori’Wagner Moura per ‘L’agente segreto’

Teyana Taylor per ‘Una battaglia dopo l’altra’Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas per ‘Sentimental Value’Amy Madigan per ‘Weapons’Wunmi Mosaku per ‘I peccatori’

Benicio del Toro per ‘Una battaglia dopo l’altra’Sean Penn per ‘Una battaglia dopo l’altra’ Delroy Lindo per ‘I peccatori’Stellan Skarsgård per ‘Sentimental Value’

‘Arco’

‘Elio’

‘KPop Demon Hunters’

‘La piccola Amélie’

‘Zootropolis 2’

‘Butterfly’

‘Forevergreen’

‘The Girl Who Cried Pearls’

‘Retirement Plan’

‘The Three Sisters’

‘Butcher’s Stain”A Friend of Dorothy”Jane Austen’s Period Drama”The Singers”Two People Exchanging Saliva’

‘All the Empty Rooms”All the Walls Came Down”Children No More: Were and Are Gone”The Devil is Busy”Perfectly and Stranger’

‘Hamnet’

‘Marty Supreme’

‘Una battaglia dopo l’altra’

‘L’agente segreto’

‘I peccatori’

‘Frankenstein’

‘Marty Supreme’

‘Una battaglia dopo l’altra’

‘I peccatori’

‘Train Dreams’

‘Avatar: Fuoco e Cenere’

‘Frankenstein’

‘Hamnet – Nel nome del figlio’

‘Marty Supreme’

‘I peccatori’

‘Una battaglia dopo l’altra”Bugonia”Frankenstein”Hamnet – Nel nome del figlio”I peccatori’

‘Dear Me’ da ‘Diane Warren: Relentless”Golden’ da ‘KPop Demon Hunters”I Lied to You’ da ‘I peccatori”Sweet Dreams of Joy’ da ‘Viva Verdi!”Train Dreams’ da ‘Train Dreams’

‘Una battaglia dopo l’altra”F1 – Il film”Marty Supreme”I peccatori”Sentimental Value’

‘Una battaglia dopo l’altra”F1 – Il film”Frankenstein”I peccatori’ ‘Sirat’

‘Una battaglia dopo l’altra”Frankenstein”Hamnet – Nel nome del figlio”Marty Supreme”I peccatori’

‘Frankenstein”Kokuho’

‘I peccatori”The Smashing Machine”The Ugly Stepsister’

‘Avatar: Fuoco e cenere”F1 – Il film”Jurassic World: La rinascita”The Lost Bus”I peccatori’.

‘The Alabama Solution”Come See Me in the Good Light”Cutting through Rocks”Mr. Nobody against Putin”The Perfect Neighbor’

