giovedì 22 Gennaio 2026
Minnesota, Ice arresta quattro minori: ci sono anche due bambini di 5 e 10 anni

(Adnkronos) – La polizia anti-immigrati di Donald Trump ha arrestato in Minnesota quattro minorenni, due bambini di 5 e 10 anni. E’ la denuncia dei dirigenti del distretto scolastico di Columbia Heights, che hanno spiegato che martedì sono stati arrestati due minori, tra i quali un ragazzo di 17 anni che è stato prelevato dalla sua auto e portato via mentre stava andando a scuola.  

Liam Ramos, di 5 anni, è stato fermato con il padre davanti a casa, mentre stavano tornando dall’asilo. Il bambino è stato usato come “esca” per bussare alla porta di casa e farsi aprire permettendo così agli agenti federali di entrare e arrestare tutti gli altri componenti della famiglia. “Ma chi può arrestare un bambino di 5 anni? Non potete dirmi che questo bambino può essere considerato un criminale violento”, ha detto la soprintendente scolastica Zena Stenvik, riferendosi alla propaganda usata dall’amministrazione Trump che continua a ripetere che vengono arrestati e deportati presunti criminali violenti.  

Lo stesso schema è stato usato con una bambina di 10 anni fermata insieme alla madre mentre si stava recando a scuola. La bambina ha chiamato il padre che così si è recato alla scuola ed è stato a sua volta arrestato. Ora i bambini e le loro famiglie sono detenuti in un centro di Texas, spiegano ancora i dirigenti scolastici affermando che la famiglia Ramos ha una regola richiesta di asilo e nessun ordine di deportazione a carico.  

“Chiediamo di contattare i nostri rappresentanti al Congresso per chiedere un’immediata e pacifica risoluzione di questa occupazione, per favore aiutate noi e le altre scuole a tornare a essere un luogo sicuro dove tutti si sentono accolti e possono avere successo”, ha detto ancora Stenvik, riporta Cbsnews, spiegando che il distretto ha incaricato un avvocato di difendere i propri studenti. E denunciando ancora il fatto che gli agenti dell’Ice continuano a pattugliare l’area intorno alle scuole, seminando il terrore tra studenti e familiari.  

 

