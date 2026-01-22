spot_img
giovedì 22 Gennaio 2026
Incidente sugli sci a Courmayeur, muore il 21enne Riccardo Mirarchi

4

(Adnkronos) –

Riccardo Mirarchi ci ha lasciati”. Con queste parole il presidente del M5s, Giuseppe Conte, ha ricordato sui social il giovane attivista morto ieri in seguito a un incidente sugli sci a Courmayeur, in Valle d’Aosta).  

Il 21enne, originario di Roma, stava sciando con la fidanzata lungo la pista numero 26, un tracciato classificato rosso che porta al paese di Dolonne, quando ha perso il controllo degli sci dopo aver superato un dosso, finendo fuori pista e schiantandosi contro un albero. L’impatto, riferiscono i media, è stato così violento da spezzare gli sci, far volare il casco a diversi metri di distanza. 

Studente della Luiss e membro attivo nel Network giovani del Movimento, Mirarchi “era fortemente impegnato a completare i suoi studi universitari per inseguire i suoi sogni. Ma era anche appassionato alla vita civile e politica del nostro Paese”, ricorda Conte. “Lo abbiamo avuto al fianco in prima fila, nelle nostre battaglie politiche. Era molto attivo nel Network giovani del Movimento. Non si muore a 20 anni. È una crudeltà. È un dolore enorme per la nostra comunità politica. È una tragedia incommensurabile per la sua famiglia, i suoi cari, ai quali ci stringiamo forte”, ha aggiunto Conte ricordando la partecipazione attiva del giovane alla politica. 

 

”Riccardo continueremo a ricordarti, a portare avanti le battaglie in cui credevi, ad alimentare la speranza di cambiare le cose”. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

