giovedì 22 Gennaio 2026
Groenlandia, Iran e Venezuela: cosa pensano gli italiani delle tre questioni di politica internazionale

(Adnkronos) – Gli italiani sono divisi sul possibile invio di truppe in Groenlandia per scoraggiare Donald Trump. Nel sondaggio Youtrend per Sky TG24 diffuso oggi il 39% degli italiani ha dichiarato di voler inviare le truppe, mentre il 36% non vorrebbe fare nulla, lasciando che Danimarca e Stati Uniti se la vedano tra loro. Solo il 5% vorrebbe premere sulla Danimarca affinché ceda almeno in parte la sovranità agli USA. Il 20% non sa. 

Nel sondaggio Youtrend è stata indagata l’opinione degli italiani anche su altre due questioni di politica internazionale. Sull’Iran, il 42% degli intervistati vorrebbe un aumento delle sanzioni occidentali, per fare pressione sul regime di Ali Khamenei, mentre una percentuale più bassa (21%) vorrebbe un intervento militare per rovesciarlo direttamente e una più bassa ancora (19%) non ritiene opportuno intervenire. Il rimanente 18% non sa. 

Sull’intervento degli Stati Uniti in Venezuela, con cui è stato catturato Maduro, il 50% degli italiani esprime un giudizio negativo o molto negativo, mentre il 35% dà un giudizio positivo o molto positivo e il 15% non sa. 

