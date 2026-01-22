spot_img
Ferrovie, Caruso: “Inaugurazione Malpensa – Gallarate? Giorno da ricordare”

(Adnkronos) – “Per il mio territorio è una giornata davvero da ricordare, densa di significati. Il nuovo collegamento ferroviario porta benefici tangibili alla provincia di Varese e in particolare alla mia Gallarate, ora connessa all’aeroporto attraverso un viaggio agevole di pochi minuti, che invoglierà molti a lasciare l’auto in garage per fare una scelta di sostenibilità. Si apre un nuovo capitolo per la mobilità locale e non solo, una nuova pagina di cui essere fieri e orgogliosi”. Così l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso commenta l’inaugurazione dell’opera che collega il Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione.  

