giovedì 22 Gennaio 2026
Europa League, oggi Bologna-Celtic: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Il Bologna torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 22 gennaio, la squadra di Italiano affronta il Celtic allo stadio Dall’Ara nella settima giornata della fase campionato. I rossoblù, tredicesimi in classifica con 11 punti, vanno a caccia di punti decisivi per la qualificazione agli ottavi di finale. La squadra di O’Neill occupa invece la posizione 24 con 7 punti e ha l’obbligo di vincere per non perdere il treno dei playoff. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming 

Ecco le probabili formazioni di Bologna-Celtic, oggi alle 21: 

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano 

Celtic (4-3-3): Schmeichel; Araujo, Scales, Trusty, Tierney; Nygren, McGregor, Engels; Yang, Maeda, Tounetki. All. O’Neill 

Bologna-Celtic sarà visibile su Sky, canale Sky Sport Uno (canale 201) in diretta tv e su Sky Sport Calcio (252). Partita visibile anche in streaming su Sky Go e Now.  

 

