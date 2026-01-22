spot_img
giovedì 22 Gennaio 2026
spot_img

Crescentino (Assirevi): “Con strumenti tecnologici analisi più mirate”

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – “L’attività di revisione sta vivendo un momento di grandi trasformazioni legate all’evoluzione tecnologica e digitale, che consentiranno certamente maggiore qualità. L’utilizzo degli strumenti tecnologici consentirà infatti di effettuare analisi più mirate e focalizzate”. Così Gianmario Crescentino, presidente Assirevi, l’Associazione italiana delle società di revisione legale, in occasione dell’incontro ‘Innovazione tecnologica, transizione digitale e intelligenza artificiale. Prospettive, processi aziendali e attività di revisione’, organizzato a Milano.  

In questo contesto in evoluzione, per Crescentino “è necessario ricordare la centralità dell’elemento umano: quanto più cresce la rilevanza del dato tecnologico, altrettanto – e forse in maggior misura – cresce l’importanza dell’elemento di giudizio professionale umano, il fulcro intorno al quale ruota tutta l’attività di revisione”.  

Per Crescentino è inoltre necessario “mantenere aperto un canale di dialogo tra tutti gli attori della filiera”. “Il punto fondamentale – aggiunge – sarà trovare il corretto punto di equilibrio in una regolamentazione che dovrà contemperare l’esigenza di tutela dei mercati e di tutela degli investitori, senza ostacolare, né rallentare, l’innovazione tecnologica”, conclude. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie